Antonio Corbo, gionalista, ha parlato a Radio Kiss Kiss:

“Il Napoli nelle ultime gare era lento e prevedibile, lasciava molto a desiderare sul piano del gioco per via della mancata velocità in fase di costruzione. Invece a Bologna, ho visto una squadra più evoluta ed essenziale, infattim giocando sulla velocità di Lozano, ha messo in condizione di far segnare Osimhen. Hysaj in questo momento meriti tutti i complimenti, è un ragazzo con un carattere da vendere”.