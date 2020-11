CdS: “Rui-Ghoulam, i motivi del malcontento”

“Mario Rui e Ghoulam gli hanno ricordato il «peggior» Lozano, quello che il 15 giugno, antivigilia della finale di Coppa Italia, venne allontanato dall’allenamento. «L’ho visto un po’ distratto, tutto qua. Sono cose che restano tra me i calciatori e comunque io non porto rancore, la storia è già chiusa». E Lozano partecipò alla «festa» di Roma, dalla panchina, così come Mario Rui e Ghoulam, se ricominceranno a correre per sfidare il vento, e a smetterla di storcere il naso per essere stati scavalcati da Hysaj nelle gerarchie, ritroveranno il campo (o anche la panchina)”.

Così questa mattina Il Corriere dello Sport ha rivelato il motivo del malcontento di Mario Rui e Faouzi Ghoulam, con relativa decisione di Gattuso di spedirli in tribun a Bologna: la maglia da titolare sfilatagli da Elseid Hysaj, adattato in un ruolo non suo.