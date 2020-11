Il Corriere dello Sport parla delle sensazioni in casa Juventus in merito al ricorso effettuato dal Napoli per il match tra bianconeri e azzurri.

Se da Castelvolturno filtra ottimismo per la revoca del punto e del 3-0 a tavolino, non si può dire il contrario da Torino: infatti anche i bianconeri sarebbero fiduciosi in merito alla sentenza.