Capuano: “Giustizia è fatta, Adl ed il Napoli devono far fronte alle durissime motivazioni subite”

Giovanni Capuano, giornalista, sull’edizione online di Panorama ha commentato così la sentenza di Juve-Napoli:

“Sconfitta su tutta la linea la difesa partenopea, ma quello che sorprende del dispositivo armato dal presidente Sandulli è la durezza delle motivazioni, con frasi molto dure all’indirizzo del club azzurro. Una durezza senza precedenti anche nel dettagliare i motivi di respingimento del ricorso senza quasi entrare nel merito, così come già aveva fatto il Giudice sportivo in primo grado, del conflitto tra poteri: autorità sanitarie locali contro ordinamento sportivo. Ha prevalso la tutela del secondo, unico baluardo insieme alle regole scritte nel protocollo Figc per cercare di tenere vivo il campionato e con esso un sistema sull’orlo del baratro”.

“De Laurentiis, insieme ai suoi avvocati avevano giocato la carta dell’impossibilità sopravvenuta per l’opposizione delle Asl napoletane alla partenza del charter impedendo ai suoi giocatori di andare a Torino a sfidare la Juventus. De Laurentiis si è messo fuori dal sistema. Per questo, è la sintesi del no al ricorso, il Napoli deve perdere a tavolino quella partita e subire un punto di penalizzazione. Giustizia è fatta”.