Sport pubblica una clamorosa notizia riguardo la Juventus: sembrerebbe che nelle intenzioni del club ci sia quella di liberarsi di Cristiano Ronaldo.

Uno dei motivi principali di questa scelta, come riporta appunto Sport, è quello che riguarda l’ingaggio del portoghese: i 31 milioni di euro non sarebbero più sostenibili per i bianconeri che per 100 milioni potrebbero lasciar andar via il cinque volte pallone d’oro.