Mario Sconcerti ha pubblicato un articolo sull’edizione de Il Corriere della Sera, in cui ha analizzato i pro e i contro degli azzurri.

L’ex giornalista di Sky ha scritto che il campionato vive di squadra con alti e bassi, ma “Il Napoli è la squadra più completa in campo, meglio strutturata, deve recuperare Mertens ma può contare su Osimhen”. Si preannuncia un campionato molto equilibrato secondo le sue parole e il Napoli ha tutte le carte in regola per giocarsela fino alla fine.