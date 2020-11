Montervino: “Il Napoli può giocarsela per lo scudetto! Su Gattuso…”

Francesco Montervino, ex calciatore azzurro, ha rilasciato un’intervista, in esclusiva, ai microfoni di Tutto Mercato Web, sul Napoli.

Fa bene Gattuso ad arrabbiarsi se sente parlare di scudetto?

“Sono situazioni su cui non voglio entrare, ma Gattuso conosce spogliatoio ed evidentemente sa che per il bene della squadra è giusto far così”

Ma è da scudetto?

“Io dico che il Napoli è forte e se la può giocare”

In cosa deve migliorare?

“Sicuramente, ripeto, sta facendo qualcosa di importante e ora servono continuità e una crescita della mentalità. Tutto questo è fondamentale. E’ chiaro che poi in certe occasioni ha dato la dimostrazione di dover ancora lavorare sull’approccio alle partite”.

Che pensa della decisione di mandare in tribuna Mario Rui e Ghoulam?

“L’allenatore ha il polso della situazione. Sicuramente averlo detto pubblicamente può non aiutare la crescita di un calciatore, però Gattuso è il tecnico e sa come gestire tutto”.

Osimhen ha trovato il gol…

“E’ forte, ancora un po’ grezzo ma può avere numeri importantissimi. Da bomber? Se si pensa a Cavani o Higuain no, ma può crescere tanto”.