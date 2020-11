Il medico del Bologna e della Serie A Gianni Nanni ha parlato a Radio Marte della situazione ASL e club del campionato italiano.

“La soluzione è sempre ricordare cosa dice il protocollo. Quando c’è un positivo va segnalato all’ASL e vanno poi fatti tutti gli esami del caso”.

“Se l’ASL di Bologna mi dicesse di non partire io non partirei, a fronte di un’autorità come questa non potrei fregarmene e partire. Il protocollo però prevede che tu possa giocare nonostante tu abbia uno o più positivi.”