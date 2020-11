Marelli (ex arbitro): “Ci sono pochi dubbi: prima del tocco di mano di Osimhen c’era rigore”

Luca Marelli, ex arbitro, ha analizzato tramite il suo canale Youtube gli episodi dubbi dell’ultima giornata di Serie A. La sua opinione sul gol annullato a Koulibaly in Bologna-Napoli:

“Il tocco di mano di Osimhen c’è ed è oggettivo. La decisione però doveva avere uno sviluppo diverso. Osimhen tocca la palla con la mano perché trattenuto, ci sono pochi dubbi sul fallo. Il problema nasce dal fatto che il VAR ha richiamato l’arbitro solo per il tocco di mano, senza avergli mostrato tutta la dinamica. In questo caso l’arbitro avrebbe assegnato il rigore su cui ci sono pochi dubbi. Banale e dovuta la seconda ammonizione per Schouten non sanzionata da Pasqua, ma per sua fortuna il Napoli ha comunque vinto“.