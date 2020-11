Lozano si esalta a Bologna, quotidiani estasiati dalla prova del messicano: pioggia di 7 per lui

Hirving Lozano ha disputato un’ottima gara ieri al dall’Ara. Si è rivisto il messicano pimpante e furioso delle prime giornate di campionato, adesso dovrà essere costante per dimostrare il suo valore. In basso trovate i voti dei vari quotidiani per lui:

Corriere dello Sport – Voto 7: Una delle sue giocate regala il vantaggio a Osimhen, un cross perfetto al centro dell’area che il nigeriano non può non mettere in rete. Denswill massacrato.

Tuttosport – voto 7: Falciato a destra e manca durante tutta la partita ma il suo assist per il goal vittoria è fondamentale.

Il Mattino- Voto 7: Non solo importante per l’assist, durante tutto il match punta e salta continuamente Denswill creando superiorità numerica. Toccato duro durante tutta la partita, rischia sull’entrata killer di Danilo.

Gazzetta dello Sport – Voto 7: Denswill in netta difficoltà per tutto l’arco della partita. Fondamentale il suo assist.