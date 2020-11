Lozano il migliore in campo,voti alti in pagella: “Vera e propria spina nel fianco del Bologna”

Il migliore in campo di Bologna-Napoli è stato senza dubbio Hirving Lozano. Il messicano ha messo da solo in costante apprensione la difesa del Bologna ed ha servito un assist perfetto ad Osimhen per il gol vittoria della gara. Le edizioni odierne dei quotidiani sportivi hanno premiato l’esterno azzurro con voti alti in pagella. Il Corriere dello Sport ha commentato: “E’ sempre una spina nel fianco della difesa del Bologna”.

Di seguito i voti:

Gazzetta dello Sport: 7;

Corriere dello Sport: 7;

Tuttosport 7;

Il Mattino: 7.