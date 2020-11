L’ex arbitro Dondarini: “Era fallo da rigore su Osimhen prima del fallo di mano”

Durante la trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma in onda su Radio Marte, è intervenuto Paolo Dondarini, ex arbitro. Le sue parole sul gol annullato a Koulibaly nel corso di Bologna-Napoli:

“Molto dipende dall’arbitro e dall’addetto al VAR. L’oggettività della persona non può essere eliminata e questo sicuramente è fonte di qualche polemica. Nella partita di ieri se l’arbitro avesse valutato falloso l’intervento del difensore del Bologna avrebbe dato rigore, evidentemente ha valutato solo il tocco di mano di Osimhen. È chiaro che rivedendo le immagini si può notare che faccia fallo di mano perché subisce un intervento. Alla fine anche il tifoso deve farsi la sua opinione, senza subire passivamente le indicazioni. La decisione viene presa dall’arbitro ma poi ognuno si fa la propria opinione. Se io tifassi Napoli direi che è una decisione ingiusta perché il fallo di mano è generato da un fallo subito. Evidentemente ci si è concentrati solo sul tocco di mano e non sul fallo su Osimhen, posso pensare solo a questo. Noi non abbiamo l’audio dell’arbitro con la sala var. Malafede o incapacità? Alla malafede non credo assolutamente, credo che gli arbitri sbaglino e che a volte facciano errori comprensibili. Altre volte dall’esterno è più difficili comprenderli”.