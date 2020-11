Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha esposto i propri subbi all’ANSA in merito al lavoro delle ASL con i club di Serie A.

“Sono preoccupato per il mancato coordinamento di alcune ASL. L’Italia da questo punto di vista non sta facendo una bella figura internazionale e abbiamo pressione da altre federazioni. Siamo infatti l’unica federazione in Europa che ha problemi di questo tipo”.