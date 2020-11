Fedele: “Gattuso inesperto nella comunicazione. Mertens? Può essere un problema per il futuro”

Enrico Fedele, noto opinionista, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live per parlare di Rino Gattuso e sulle sue recenti dichiarazioni. Ecco le sue parole:

“Gattuso dimostra di essere ancora inesperto nel gestire le sue parole. Fossi stato in lui avrei evitato certe dichiarazioni. Sui ‘maestri’ ha ragione, molti puntano a questo ruolo, ma altri hanno l’esperienza per parlare di calcio. Contro il Bologna mi è piaciuto come tutti abbiano partecipato alla fase difensiva e questo conta a prescindere dal modulo tattico. I numeretti contano fino ad un certo punto. Pedro o Mertens? Sono due giocatori diversi, Mertens vede la porta e segna. Il problema del Napoli del futuro riguarda proprio la posizione dell’attaccante belga. Non incide tanto a 40 metri dalla porta. Il Napoli vuole lottare per i primi posti? Se sì deve trovare anche i gol”.