Bakayoko sta diventando un elemento fondamentale per Rino Gattuso e per gli equilibri che riesce a dare in mezzo al campo. Non a caso l’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha esaltato la sua partita con un ottimo 7 in pagella: “quantità da vendere del franco-ivoriano, che domina soprattutto nel secondo tempo nella sua zona di campo”.