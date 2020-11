Coronavirus, domani la decisione sulla Campania: la situazione

“Nella giornata di martedì sarà analizzata la situazione dei dati in Campania. L’ha chiesto il governatore Vincenzo De Luca e noi ci siamo concordati sulla necessità di approfondire il quadro per decidere in quale zona inserire la Regione”.

Sono queste le parole del Ministro Speranza, il quale nella giornata di domani deciderà in quale fascia di pericolosità sarà collocata la Campania, ora nella fascia gialla.

La preoccupazione è che gli ultimi avvenimenti, come gli affollamenti sul lungomare di Napoli durante il weekend e, in alcuni casi, la mancanza di rispetto delle norme e del distanziamento sociale, possano portare la Campania a diventare zona rossa, la fascia di massima allerta.

Ad oggi, queste sono le ‘colorazioni’ delle regioni italiane:

Zona rossa: Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria;

Zona arancione: Liguria, Toscana, Abruzzo, Basilicata, Umbria, Puglia, Sicilia;

Zona gialla: Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia di Trento, Sardegna, Veneto.

Resta da decidere solo la Campania.