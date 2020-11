Auriemma fiducioso: “Il Napoli sta dimostrando di poter lottare per lo scudetto”

Attraverso il suo canale YouTube Raffaele Auriemma, noto giornalista napoletano, ha commentato la vittoria contro il Bologna, esprimendo anche la sua opinione sulla lotta scudetto. Le sue parole:

“Il Napoli sta dimostrando di poter lottare per lo Scudetto. Contro il Bologna c’è stato l’approccio migliore delle ultime cinque gare. Per sessanta minuti c’è stata una sola squadra in campo. Il migliore in campo Lozano, seguito da Bakayoko che è stato un innesto fondamentale. Hysaj viene spesso criticato, ma ieri ha disputato una delle migliori partite del dopo Sarri. È un giocatore di altissimo rendimento”.