Alvino sul ricorso: “Sono fiducioso! Queste le notizie che mi sono arrivate”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni al programma Ne parliamo il lunedì, trasmesso su Canale 8, in merito al ricorso della partita Juventus-Napoli:

“Ho notizie positive riguardo il ricorso di Juventus-Napoli. Per quanto mi risulta, il Napoli ha smontato le varie accuse. Questo ho recepito. Però, si andrà per le lunghe. La sentenza non arriverà nemmeno domani. Dovremo attendere alcuni giorni. Io sono molto fiducioso. È molto probabile che il ricorso del Napoli sia accolto. Naturalmente, bisogna sempre prendere con cautela, anche perché nel calcio italiano può accadere qualsiasi cosa, quindi non gioiamo in anticipo”.