Scherzi a parte, i calciatori del Napoli pensavano di esserci finiti

Il Corriere dello Sport riporta un retroscena che riguarda i calciatori del Napoli. Ieri il team manager azzurro ha informato i calciatori e lo staff azzurro del guasto all’aereo e della partenza rimandata a questa mattina e, inizialmente, tutti pensavano di essere finiti su scherzi a parte e che qualche simpaticone gli avesse fatto uno scherzo. Dopo questo evento, De Laurentiis si è messo in contatto con Gattuso ed Insigne per decidere se partire alle ventuno o rimandarla di mezzza giornata e alla fine si è deciso per quest’ultima soluzione.