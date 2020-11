Bologna-Napoli sarà arbitrata dall’arbitro Pasqua di Tivoli. La designazione completa prevede anche come assistenti Peretti e Vecchi, come IV Uomo Ros e al VAR Abisso e Passeri.

Pasqua ha 5 precedenti in Serie A con il Napoli, non molto felici per gli azzurri:

Napoli-Genoa 1-0 del 18 marzo 2018

Napoli-Genoa 1-1 del 7 aprile del 2019

Napoli-Bologna 1-2 del 1 dicembre 2019

Napoli-Fiorentina 0-2 del 18 gennaio 2020

Verona-Napoli 0-2 del 23 giugno 2020