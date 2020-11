Mertens: Bologna vittima preferita. I dati del belga con i rosso-blu

Oggi il Napoli è atteso a Bologna per disputare il match in programma alle 18:00. Gli azzurri dopo la pessima prestazione offerta contro il Sassuolo dovranno rifarsi, e all’orizzonte arriva un avversario insidioso, quale il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Fra i giocatori in cerca di rilancio non solo Victor Osimhen atteso da tutti i tifosi, ma soprattutto Dries Mertens. Il pupillo della tifoseria partenopea è a secco dalla prima giornata quando al Tardini mise a segno il gol che sancì la vittoria contro il Parma.

Dall’Emilia all’Emilia con una tradizione importante. Infatti Dries dovrà rifarsi contro il Bologna; la sua vittima preferita. In 11 match disputati ha segnato 11 gol, servito 2 assist e vinto per 6 volte. In questo periodo buio per Ciro, il Bologna rappresenta l’occasione del riscatto.