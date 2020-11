Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, Gennaro Gattuso ha lavorato molto sull’intensità negli ultimi due allenamenti con la squadra, perchè vuole indirizzare subito le partite ed evitare di vedere un apporccio come quello avuto dal Napoli in Europa League giovedì scorso contro il Rijeka che lo aveva portato anche ad andare in svantaggio. Gli azzurri, insomma, sono chiamati ad una prova di maturità quest’oggi contro il Bologna.