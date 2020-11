Gattuso carica Osimhen: “Procedi senza ansia”

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha riportato un retroscena che ha come protagonisti Rino Gattuso e Victor Osimhen. Il talentuoso attaccante nigeriano è sembrato nervoso e poco cinico, a differenza di ciò che aveva dimostrato nelle prime uscite con gli azzurri. Ringhio però sa come tirare il meglio dai propri giocatori, ed ecco un estratto del discorso fra i due nell’edizione odierna del Corriere:

“Questo è il destino di tutti gli attaccanti, vengono inevitabilmente giudicati per le proprie prodezze prima di tutte le prestazioni, e anche Victor Osimhen è rinchiuso in questa convenzione e del suo percorso a Napoli si conta solo un gol, un assist, tante accelerazioni poco cinismo e tanto nervosismo. Gattuso però sa come forgiarlo e in settimana ha provato a togliergli qualche pressione, gli ha spiegato che non troverà sempre difensori da saltare per poi ritrovarsi dinanzi alla porta e che sicuramente deve procedere con meno nervosismo e più intelligenza, con poche ansie.“