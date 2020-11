Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domani al Dall’Ara per la settima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente, sui campi 1 e 2, il gruppo è stato impegnato in una prima fase di torello e di seguito in una partitina “mani e piedi”. Chiusura con esercitazioni su calci piazzati.