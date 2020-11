Manuel Parlato, giornalista Sportitalia, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della probabile formazione degli azzurri domani contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni:

“Ballottaggio in porta per il Napoli, ma dovrebbe giocare Ospina perchè Gattuso lo sta facendo alternare con Meret ogni due volte. In difesa Hysaj potrebbe tornare nel suo ruolo naturale, a destra, e in tal caso Di Lorenzo avrebbe un turno di riposo. A centrocampo dovrebbero tornare titolari Fabian Ruiz e Bakayoko. Davanti tornerà Osimhen dopo la squalifica in Europa League, con Insigne a sinistra. Sulla fascia opposta se la giocano Lozano e Politano, mentre il ruolo di trequartista se lo contendono Zielinski e Mertens. Alle 18 di oggi la squadra si riunirà per poi partire verso Bologna“