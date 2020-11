Il noto giornalista Niccolò Ceccarini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulle possibili mosse di mercato degli azzurri. Di seguito le sue parole:

Su Milik “Ad oggi il polacco è ambito da vari club. In Serie A potrebbero farsi avanti il Milan e l’Inter, che così lascerebbe partire Pinamonti a gennaio. Ma non è da escludere neanche un possibile approdo in Premier League“.

Sui rinnovi “Durante la sosta potrebbe arrivare l’ufficialità del rinnovo di Gattuso fino al 2023 con opzione per un altro anno. Il Napoli sta lavorando anche al prolungamento di contratto di Maksimovic“.

Su Emerson “È un occasione per il Napoli. Se il Chelsea lo cederà in prestito, allora De Laurentiis affonderà il colpo”.