Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Maradona sembra stare meglio. Il quotidiano sportivo ha ricostruito la vicenda e ha svelato alcuni retroscena importanti: “Gli ultimi aggiornamenti riportavano episodi di confusione e sintomi di astinenza dall’alcol, un problema che appare molto grave”. Per questo motivo giovedì scorso Maradona sembra essere stato anche sedato. E non sarà dimesso a breve.