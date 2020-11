CdS – Incredibile Gattuso: Furia nell’intervallo di Rijeka-Napoli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha individuato un incredibile retroscena della partita di giovedì contro il Rijeka. Infatti, secondo il quotidiano, il mister degli azzurri avrebbe tirato fuori tutta la sua amarezza per il brutto primo tempo negli spogliatoi. Il tecnico degli azzurri non si è fermato a questo ma anche ieri a Castel Volturno ha ribadito la sua amarezza per la brutta partita cercando di risollevare e di caricare l’animo degli azzurri in vista della sfida di domenica contro il Bologna.