Rijeka, Kulenovic: “Napoli troppo forte per noi, anche se nel primo tempo abbiamo dimostrato le nostre qualità. Spero di tornare in Italia”

Sandro Kulenovic, attaccante del Rijeka, ha parlato cosi a Radio Marte della sfida di ieri contro il Napoli:

“Sapevamo che il Napoli è una grande squadra piena di campioni e giocatori che giocavano da tempo in Serie A. Sapevamo che era difficile ma nella prima mezz’ora abbiamo giocato benissimo, fatto 2-3 contropiedi e potevamo fare almeno altri 2 gol. Poi però il Napoli ha giocato meglio e ha qualità, può vincere facile con noi. Però abbiamo dato tutto ieri. Urla di Gattuso? Non ho sentito niente…Ritorno in Italia? Ci spero, la Serie A è uno dei grandi campionati europei, ho imparato anche la lingua”.