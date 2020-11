Ag. Barrow: “Interesse del Napoli? No, il club voleva monetizzare”

Luigi Sorrentino, agente anche dell’attaccante del Bologna Musa Barrow, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”. L’agente, in particolare, si è soffermato sulla prossima sfida di campionato Bologna-Napoli e sul presunto interesse del club azzurro nei confronti del suo assistito.



Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Credo sia sbagliato dire che il Napoli è frastornato. A parte che questo è un campionato anomalo, lo stesso Milan ieri ha perso in Europa League. Ad agosto abbiamo giocato e dopo 20 giorni abbiamo iniziato la preparazione. Ora è difficile capire le squadre come sono impostate, ci vuole tempo. Napoli è una grande piazza con un grande allenatore e una grande squadra, verrà fuori sicuramente”.

“Spero che Bologna-Napoli sarà una gara con tanti gol, perché il gol è l’essenza del calcio. Interesse del Napoli per Barrow? Prima di rispondere a questa domanda faccio una precisazione: noi a Bologna ci troviamo benissimo. Ho letto diverse mie interviste nelle quali il ragazzo doveva andare ovunque, non voglio dare questa impressione. In ogni caso, non c’è mai stato l’interesse del club azzurro nei confronti del ragazzo, l’Atalanta aveva proposto uno scambio con Inglese e il Napoli giustamente voleva monetizzare, non rientrava nell’ordine di idee”.