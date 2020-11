Il giornalista Sky Modugno è intervenuto a Televomero parlando di Gattuso e del suo rinnovo in azzurro. “Per il rinnovo di Gattuso è fatta, c’è una stratta di mano che vale quanto una firma. Il calabrese è l’allenatore adatto per il progetto e per l’ambiente. Ha carisma e sintonia sia con il direttore sportivo che con il gruppo squadra. Lavora tanto e vuole continuare a crescere. In un percorso è normale incontrare momenti complicati, di fatto è questa la prima vera stagione di Gattuso”.