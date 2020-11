Mihajlovic e il suo Bologna negli ultimi due anni sono stati la bestia nera del Napoli. Gattuso vuole invertire la tendenza negativa, ma sa benissimo che dovrà vedersela con l’undici titolare che il tecnico serba manderà in campo. Ecco di seguito le ultime di formazione in casa rossoblù:

“L’XI di partenza sarà molto probabilmente lo stesso che avevamo visto contro il Cagliari. In casa rossoblù gli uomini sono contati visto che in infermeria rimangono ancora 7 elementi della rosa. Straordinari quindi per Rodrigo Palacio e compagni. Denswil potrebbe nel caso far rifiatare uno dei due centrali oppure il giovane Hickey. In mezzo Dominguez appare ancora in svantaggio. Molto difficile una promozione nell’XI titolare di Vignato”