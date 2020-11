Matteo Marani, vice direttore di Sky, ha commentato la vittoria in rimonta del Napoli in casa del Rijeka.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

”Gattuso è molto colorito nella comunicazione e mi piace molto. Ieri, a mio parere, inserire Demme e Lobotka insieme nei due del 4-2-3-1 non si è rivelata una scelta giusta. Sono due giocatori che per caratteristiche hanno bisogno di un terzo vicino. Bakayoko è imprescindibile per il nuovo modulo, è il calciatore che regge questo 4-2-3-1”.