L’angolo del Fantallenatore – I nostri consigli per la 7a giornata di Serie A

Tutti pronti! Ritorna la Serie A, e con se anche il Fantacalcio. Cari Fantallenatori non perdiamoci in ciance e partiamo con i consigli della 7a giornata. Come sempre consiglieremo 3 portieri, 5 difensori, 5 centrocampisti e 5 attaccanti per poi andare a comporre una top 11.

PORTIERI

Sepe: Ormai lo conosciamo, Luigi Sepe fra i pali spicca. Il portiere campano nonostante un avvio ombroso con 13 gol subiti – causa una difesa assente e molte squadre di livello affrontate in questo avvio- contro l’Inter nell’ultimo turno ha dimostrato maturità e talento. Questo turno contro una Fiorentina in difficoltà, potrebbe essere l’occasione giusta per schierarlo.

Sirigu: Crotone per il riscatto. Salvatore Sirigu è in un tunnel infernale ormai da mesi: ma questo turno contro ci sarà il Crotone e l’ex PSG avrà modo di far ricredere i prorpi fantallenatori. Puntateci!

Montipò: Se non avete di meglio puntate su Lorenzo Montipò. Il portiere del Benevento è atteso nel match contro lo Spezia, dato che nelle ultime giornate ha alternato ottime parate a qualche scivolone.

DIFENSORI

Glik: Leader di questo Benevento, Kamil Glik, non sta facendo pentire i propri fantallenatori. Con una media Fanta-voto di tutto rispetto e le prestazioni in campo sempre al top, l’ex Monaco si sta riprendendo la Serie A. Al polacco però manca solo il gol, e chissà che non si sblocchi proprio questa giornata.

Ibanez: Titolare ormai della Roma di Fonseca, Roger Ibanez è sempre più centrale nel progetto giallorosso. Già in gol contro il Cluj in Europa League, il tecnico portoghese non rinuncerà a lui contro il Genoa; completando la linea a tre con Mancini e Smalling.

Lykogiannis: Già qualche giornata fa lo avevamo visto armarsi del suo sinistro per far male su punizione, e con la Sampdoria può trovare gli spazi per incidere ancora, magari segnando un nuovo gol da cineteca.

Biraghi: Velocità e tanti assist, da quando è a Firenze, Cristiano Biraghi è totalmente rinato. Anche questa giornata Iachini ne farà un’arma in più e noi consigliamo anche a voi fantallenatori di schierarlo, potrà esservi molto utile questa giornata contro il Parma.

Gagliolo: Se non avete di meglio e avete bisogno di un centrale abile nel gioco aereo e con ottimi movimenti sulle palle inattive, che spesso e volentieri ingannano gli attaccanti avversari, Riccardo Gagliolo fa al caso vostro. La partita contro l’Inter gli ha dato la sicureza e la serenità giusta per affrontare in questo turno la Fiorentina.

CENTROCAMPISTI

Veretout: Inamovibile nel centrocampo giallorosso, Jordan Veretout, si conferma sempre più centrale nelle idee di Fonseca. Contro il Genoa potrebbe essere la sua partita; con assist, gol e bonus vari che potrebbe portare a voi fantallenatori. Consigliatissimo.

Fabian Ruiz: Assente contro il Rijeka in Europa League, Fabian ha ricaricato le batterie e ci sarà contro il Bologna. Con lui anche Bakayoko, con il quale l’intesa inziale pare essersi consolidata ed entrambi cercano riscatto dopo il match con il Sassuolo.

Candreva: Dopo lo spezzone contro il Genoa, ora tocca a Candreva che si riprenderà la fascia destra della Sampdoria. Quando gioca, porta sempre molti bonus, quasi sempre attribuitigli dai tantissimi assist che serve alle punte.

Verdi: Dopo un inizio un po’ burrascoso per Simone Verdi, ora l’ex Napoli sembra esser tornato in condizione, e le prestazioni lo attestano. Questa giornata potrebbe essere proprio a ritrovare il gol contro il Crotone.

Ricci: Se non avete alternative migliori puntate tutto su Matteo Ricci. Fantasista ma soprattutto rigorista dello Spezia, può essere lui la mossa a sorpresa che vi svolta la partita al Fanta.

ATTACCANTI

Belotti: Il Gallo deve tornare al gol. Dopo aver superato il leggero fastidio al ginocchio e esser rimasto a secco nell’ultimo turno ora il 9 granata sogna il gol, e l’avversario da battere questa giornata sarà il Crotone.

Osimhen: Victor Osimhen, ha bisogno del gol. Lo dicono le statistiche ma soprattutto gli atteggiamenti, spesso troppo rabbioso e un gol potrebbe far riscattare il 9 azzurro; e Gattuso gli concederà una chance dal primo minuto per siglare il secondo gol con la maglia azzurra.

Gervinho: A segno nello scorso turno dopo un’astinenza durata ben 5 gare, ora Gervinho vuole continuare sulla scia del gol, e di fronte ci sarà la Fiorentina; in difficoltà soprattutto difensivamente nelle ultime uscite.

Quagliarella: Ancora una volta il consigliato di giornata è Fabio Quagliarella. Nonostante l’età il bomber dei doriani resta fra gli attaccanti più accreditati per far bene questa giornata, consigliatissimo contro il Cagliari.

R.Insigne: Dopo il gol con il Napoli e una partita tutto sommato sufficiente con il Verona, anche Roberto Insigne sogna di ritrovare la via del gol, e di servire magari qualche assist per i compagni di reparto. Se non avete scelte migliori a vostra disposizione lui è consigliatissimo.

Qui la top 11 di questa settiamana: