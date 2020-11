Alfonso De Nicola, ex responsabile medico del Napoli è intervenuto a Radio Kiss Kiss: “I club devono manifestare la loro preoccupazione nel mandare i loro giocatori alle proprie Nazionali. Potrebbero ritornare positivi. Accettare il protocollo in vigore è difficile. Bisognerebbe verificare se ci sono le giuste condizioni per portare avanti la Nations League”.