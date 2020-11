Il Consiglio di Lega riunitosi oggi ha stabilito la sospensione del Campionato Primavera 1 con effetto immediato e della Primavera Tim Cup dal 13 novembre. La Lega Serie A, con il supporto della Federazione Medica Sportiva Italiana, per tutelare la salute deo tesserati studierà nei prossimi giorni la modalità per implementare ulteriormente per la A il protocollo medico, sulla base di quello già predisposto da CTS e FIGC. Inoltre sarà proposta la centralizzaione dei tamponi e sarà individuato il protocollo secondo cui dovranno essere effettuati quest’ultimi.