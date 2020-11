Rijeka-Napoli, Compagnoni: “Prima mezz’ora inspiegabile, Gattuso era molto arrabbiato…”

Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”. In particolare, si è soffermato sul match di Europa League, Rijeka-Napoli, vinto dagli azzurri in rimonta per 2 a 1.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Come risultato al Napoli è andata benissimo, per il resto ho trovato Gattuso adirato. I primi 30 minuti degli azzurri sono stati inspiegabili. Quando il Napoli approccia bene fa partite capolavoro, come con l’Atalanta. Quando non lo fa sono senza idee, svolgono solo il compitino. Gattuso ha una squadra con un potenziale enorme, il vero Napoli avrebbe asfaltato il Rijeka, che invece ha avuto tante occasioni. Poi il secondo tempo poteva terminare anche 1-4 per il Napoli, si è vista la differenza. Rispetto a Napoli-Atalanta, che avevo commentato, mi sono sembrati due mondi diversi”.

“Gattuso ieri era molto arrabbiato, forse il problema è anche di testa. Dal prossimo turno di campionato mi aspetto un Napoli diverso. Kulenovic ha tenuto botta con Koulibaly, l’ho elogiato. In un Torneo di Viareggio fece 6 gol. Dopo la gara di ieri potrebbe tornare in Italia. Koulibaly prima di ieri stava facendo un’ottima stagione. Deve lavorarci Gattuso. Sono molto curioso della reazione del Napoli a Bologna”.