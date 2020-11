Beppe Bergomi, ex giocatore dell’Inter e ora telecronista di Sky, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria del Napoli contro il Rijeka:

“Gattuso è molto esigente ma queste sono partite sporche, l’importante è portarle a casa anche se non giochi bene. Se devo fare un nome, Koulibaly non ha fatto bene e da lui ci si aspetta di più e Gattuso come l’ha detto a noi lo dirà anche alla squadra”.