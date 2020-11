L’allenatore del Rijeka, Simon Rozman, ha parlato del match di questa sera in conferenza stampa.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sono contento della prestazione dei miei ragazzi, abbiamo dato tutto e c’è qualche rimpianto. Siamo molto ambiziosi. Il palo? Un eventuale nostro vantaggio avrebbe mandato il Napoli nel panico. Siamo in un girone con tre squadre fantastiche, non so chi passerà”.