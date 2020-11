Maksimovic: “Rijeka bravo nel primo tempo, ma non poteva reggere a quel ritmo. Sul Bologna…”

Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo il match vinto in rimonta sul campo del Rijeka per 2 a 1.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Il primo tempo del Rijeka è stato fantastico, ho fatto i complimenti agli avversari. Ma eravamo coscienti che non potevano reggere quel ritmo. Dobbiamo lavorare tanto per raggiungere la continuità che vogliamo. Siamo consapevoli degli errori fatti e daremo il massimo per alzare il livello”.

”Domenica contro il Bologna ci aspetta una gara difficile. Infatti loro hanno un ottimo allenatore, non possiamo permetterci più un inizio gara così. Giocando come nella ripresa invece può essere il cammino giusto”.