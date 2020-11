Stasera in campo potrebbero esserci diverse novità per Rino Gattuso. Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, potrebbero giocare Demme e Lobotka davanti la difesa composta da quattro difensori.

Entrambi non hanno mai giocato insieme in questo nuovo ruolo composto da soli due centrocampisti. Zielisnki ed Elmas dovrebbero entrare a partita in corso, sicuramente daranno il loro apporto al match.