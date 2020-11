Umberto Chiariello, nel corso della trasmissione “Tutti in Europa”, ha commentato la vittoria in rimonta del Napoli sul campo del Rijeka. In particolare, il giornalista, si è soffermato sulla prestazione di Lobotka.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Abbiamo speso 25 mln per un giocatore in sovrappeso che sarebbe più adatto a giocare con me e Iannicelli! Una forma fisica imbarazzante, il più bocciato di tutti! Io lo aspetto, dovrà dimostrare di saper fare qualcosa”.