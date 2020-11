L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive che Gattuso, per la partita di Europa League contro il Rijeka, confermerà la “legge d’Europa”. Pronti sette cambi tra le fila azzurre: Petagna titolare al posto di Victor Osimhen; Maksimovic tornerà in campo al fianco di Koulibaly; Insigne e Zielinski partiranno dalla panchina e potrebbe esserci la sorpresa Elmas da titolare dopo aver giocato lo spezzone contro il Sassuolo; in porta torna Meret.