Caos Serie A: la Lega chiama, il Governo non risponde. Negati sussidi e proroga irpef

Periodo nero per tutti i settori imprenditoriali: a farne le spese è anche il tanto amato mondo del calcio che, come riportato da “Milano Finanza“.

Secondo l’autorevole quotidiano sulla finanza italiana e non, il Governo avrebbe rigettato la richiesta di 600 milioni avanzata dai club di Serie A per il ristoro dei mancati incassi causati dalla chiusura degli stadi.

L’esecutivo, a questo punto, avrebbe disatteso un accordo già individuato tra le parti, sostenendo come non fosse ancora il momento più giusto per erogare i sussidi pattuiti con le società di Serie A che, nel frattempo, si sono visti anche rigettare la richiesta di proroga di pagamento dell’irpef sugli ingaggi dei calciatori.