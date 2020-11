Domani ci sarà la sfida tra il Napoli e il Rijeka, per la quarta giornata di Europa League. Dalla Croazia, però, non arrivano buone notizie per gli avversari degli azzurri.

Infatti, come riportano i media locali, Rozman dovrà fare a meno di Domagoj Pavičić. Il centrocampista sicuramente non sarà del match perchè, secondo le ultime, ha un problema muscolare.