Rijeka – Napoli, le parole di Rozman e Menalo in conferenza stampa

Simon Rozman e Luka Menalo, allenatore e attaccante del Rijeka, hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli in Europa League. Queste le loro parole:

Simon Rozman: “Il Napoli é una squadra che da sola ha un valore economico maggiore della Nazionale croata. Nonostante questo proveremo a fare il nostro gioco, sviluppando le nostre idee. Cercheremo di togliere lo zero in classifica. Per ripetere l’impresa che il Rijeka riuscì a compiere contro il Milan di Gattuso servirà tanta sorte. Purtroppo mancherà il pubblico, una componente fondamentale che dà tanta energia alla squadra. Le condizioni sanitarie? Siamo in grado di garantire un’ottima prestazione e va migliorando anche il quadro clinico complessivo. Siamo comunque in difficoltà, ogni tre ore ci si misura la temperatura. Spero di avere 12 giocatori da poter schierare, altrimenti inseriremo i ragazzi della juniores”.

Luka Menalo: “Il Napoli ha tanti campioni, è una squadra che va rispettata. Al tempo stesso non c’è alcuna paura o condizionamento. Il Covid? Bisogna conviverci, ormai fa parte della nostra quotidianità. Da questo punto di vista il Rijeka è molto attento, stiamo rispettando tutti i protocolli. Nessuna paura, massima convinzione di poter fare la nostra partita. La speranza è di dare una soddisfazione ai nostri tifosi”.

Il Rijeka è attualmente ultimo nel girone con 0 punti, avendo perso sia contro la Real Sociedad che l’AZ Alkmaar. Gli olandesi guidano il Gruppo F a quota 6 punti, con il Napoli e la Real Sociedad a seguire con 3 punti ciascuno. Gli azzurri e gli spagnoli condividono anche la stessa differenza reti, con 1 gol fatto e 1 subito. Per passare il turno ogni gol, fatto o subito, potrà essere decisivo.