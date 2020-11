Secondo quanto riportato da Repubblica, Lorenzo Insigne dovrebbe scendere in campo domani sul campo del Rijeka. Il condizionale è d’obbligo, perché le condizioni del capitano azzurro non sono ancora ottimali. Probabile un suo inizio in panchina per entrare a gara in corso.

Possibile turno di riposo invece per Mertens: al suo posto uno tra Elmas e Zielinski.