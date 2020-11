Antonio De Gennaro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live:

“Sicuramente la sconfitta degli azzurri può bruciare, è pesante e quindi bisogna reagire subito. Insigne è un calciatore fondamentale, fortunatamente l’infortunio non è molto grave. Ha raggiunto una maturità importante e anche il rapporto con l’allenatore lo ha aiutato molto.



“Il Napoli è ancora una candidata per lo scudetto, la rosa è davvero completa e adesso sono rientrati anche Zielinski ed Elmas. Gattuso è bravo e deve voltare pagina in maniera concreta, le alternative tattiche sono necessarie e lui lo ha già fatto nello scorso campionato”.