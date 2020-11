Tutto facile per la Juventus che batte 1-4 il Ferencvaros in trasferta in Champions League. Dopo un primo tempo leggermente sofferto, la ripresa è stata una vera e propria passeggiata per i bianconeri, grazie anche ai molteplici errori degli avversari in fase difensiva. Dopo la doppietta di Morata è arrivato il primo gol stagionale per Paulo Dybala, che ha poi contribuito all’autorete di Dvali per lo 0-4. Nel finale c’è stato anche il gol della bandiera per gli ungheresi con Franck Boli.