CdS: “Mertens a secco di gol? Non è un problema tattico”

“Nella nuova posizione in appoggio a Osimhen, Mertens non è più centravanti puro, bensì a ridosso. Quasi da regista off ensivo, soprattutto in assenza di Insigne. Disagio tattico? Non sembra, per carità: gioca molti più palloni, sfrutta gli spazi creati dal movimento di Osi e arriva comunque al tiro con una certa facilità. Il solito Mertens, insomma. O quasi: 3 assist e 2 gol, nel suo carnet, in 8 partite. Una media realizzativa meno elevata, facciamo anche al di sotto degli standard abituali, però è soltanto l’inizio. E comunque soltanto un momento: si sa che il trend di un attaccante cambia in un attimo, giusto il tempo di un gol e poi non si ferma più”.

Così questa mattina Il Corriere dello Sport ha commentato il momento vissuto da Dries Mertens, escludendo di fatto l’equivoco tattico di cui si parla con insistenza da giorni.